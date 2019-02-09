Пока Лукашенко у власти в Беларуси — это дыра в европейской безопасности, считает бывший посол Украины в Минске Безсмертный

Минск, 9 февраля. За создание военно-политического союза стран Балто-Черноморского региона выступил бывший посол Украины в Минске Роман Безсмертный, который баллотируется на пост президента своей страны.

В то же время, "пока Лукашенко вождь Беларуси — это дыра в европейской безопасности", заявил политик в интервью "Газета.ua", отвечая на вопрос, видит ли он Беларусь в этом союзе.

"Белорус — это европеец. Беларусь во главе с Лукашенко — это проблема", — сказал Безсмертный. Украина, считает он, не должна делать различие между опасностью с востока и потенциальной опасностью с севера.

"Сегодня Россия пришла за Украиной, а уже завтра может прийти за Венгрией, Литвой, Германией, Францией и т.д. Отравление [разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии] в Лондоне — это тоже привет со словами "Мы придем и к вам". Они уже в Венесуэле. В Сирии… Поэтому я говорю: Европе нужен центральноевропейский блок стран. Это (Балто-Черноморский союз. — БелаПАН.) их сгруппирует. Ибо они, как молодые петухи. Подрались в перья, красивые, очень эмоциональные, иногда клюют друг друга. Нужно объединяться против общего врага. Потому что потери в 50 миллионов во время Второй мировой могут показаться цветочками", — считает Безсмертный.

53-летний Роман Безсмертный работал послом в Беларуси с 24 февраля 2010 года до 3 июня 2011 года. Был назначен президентом Украины Виктором Ющенко за сутки до истечения полномочий главы государства и снят следующим президентом Виктором Януковичем. Верительные грамоты Александру Лукашенко Безсмертный вручил 14 июня 2010 года. "Отношения с Украиной в последнее время приобрели действительно стратегический характер", — заявил тогда белорусский руководитель. Во время неформальной беседы с послом он попросил передать "самые добрые пожелания" Януковичу. "С избранием нового президента Украины очень динамично проходит диалог, — сказал Безсмертный. — Та активность, которая проявляется на протяжении весны и в начале лета этого года — очень многообещающа".

Впоследствии один из лидеров "оранжевой революции" 2004 года, до приезда в Минск — глава исполкома партии Ющенко "Наша Украина", Безсмертный неоднократно критиковал белорусские власти за недемократические методы управления. За сутки до увольнения с должности посла Безсмертный в эфире украинского телеканала TVi назвал беспрецедентным для европейских стран разгон протестной демонстрации 19 декабря 2010 года в Минске, по окончании голосования на президентских выборах.

В июне 2012 года в интервью БелаПАН Безсмертный заявил, что при Януковиче наблюдает в Украине "симптомы лукашенизации страны".

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта. Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата на пост главы государства.