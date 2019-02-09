Лукашенко: Ставка на проведение в Беларуси крупных международных соревнований приносит не соразмерные, а чрезмерные дивиденды

Минск, 9 февраля. Ставка на развитие в Беларуси спорта и проведение в стране крупных международных спортивных соревнований приносит дивиденды, заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 9 февраля после соревнований "Минская лыжня".

"Она не соразмерные дивиденды приносит, а чрезмерные дивиденды. Естественно, это все окупается", — приводит слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь речь идет о формировании имиджа страны. "За это — имидж страны, пиар настоящий — сейчас платят сотни миллионов долларов", — отметил он.

В качестве примера глава государства привел прошедший недавно в Минске чемпионат Европы по фигурному катанию. "Дело не в этих копейках, которые мы затратим. Хотя и это важно, и в убытках мы никогда не были", — обратил внимание белорусский руководитель.

Говоря о предстоящих в Беларуси международных спортивных форумах, Лукашенко выделил не только II Европейские игры, но и легкоатлетический матч между командами Европы и США. "Я мечтал об этом, я просил руководителя международной федерации легкой атлетики привезти нам матч Европа — США. Вы представляете, какой это будет праздник. Это не ниже уровнем, чем Европейские игры", — уверен он.

"Поэтому то, что к нам едут люди, что они уезжают отсюда с хорошим настроением, что они восхищены нашей страной, согласитесь, это даже не сотни миллионов долларов. Это уже миллиарды. Это инвестиции. Может быть, не в нас с вами, но для наших детей и внуков это большой фундамент. Пусть только они этим воспользуются. Поэтому не жалейте денег на то, чтобы пригласить к себе гостей", — подытожил Лукашенко.