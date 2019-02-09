Белорусский экзархат РПЦ и Минобороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Минск, 9 февраля. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси 8 февраля встретился с делегацией Министерства обороны, сообщает официальный портал Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Военную делегацию возглавил помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах, начальник главного управления идеологической работы Минобороны полковник Леонид Касинский. Со стороны БЦП на встрече присутствовали викарий Минской епархии епископ Боровлянский Игнатий, секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и другие.

Стороны обсудили вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между Белорусским экзархатом РПЦ и Минобороны, которое было подписано 12 марта 2004 года. Этот документ предусматривает сотрудничество православной церкви и оборонного ведомства в области патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих, а также социально-психологической работы.

В структуре БПЦ создан Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Беларуси, который возглавляет протоиерей Сергий Кузьменков, настоятель прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Тарасово (Минский район).