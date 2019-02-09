Белорусские теннисистки выигрывают у немок 2:0 после первого дня четвертьфинала Кубка федерации (дополнено)

Минск, 9 февраля. Белорусские теннисистки выигрывают у команды Германии со счетом 2:0 после первого дня первого круга (четвертьфинал) Мировой группы Кубка федерации. Встреча проходит 9—10 февраля в Брауншвайге.

Сначала Александра Саснович (33-е место в одиночном рейтинге ВТА) за 1 час 38 минут победила Татьяну Мария (67) — 7:6 (7:3), 6:3, а затем Арина Соболенко (9) взяла верх над Андреа Петкович (68) — 6:2, 6:1 (за 1 час 8 минут).

В воскресенье встречаются: Соболенко — Мария, Саснович — Петкович, Виктория Азаренко (260-е место в парном рейтинге ВТА) /Лидия Морозова (41) — Анна-Лена Грёнефельд (33) / Лаура Зигемунд (76).

Победитель пары в полуфинале сыграет с лучшим в четвертьфинале Австралия — США.

В рейтинге КФ Беларусь занимает третье место, Германия — пятое.

Год назад эти сборные встречались в первом круге Мировой группы в Минске, сильнее были немки — 3:2.