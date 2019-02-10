Бабич: Курс на развитие стратегического партнерства с Беларусью остается неизменным

Минск, 10 февраля. Курс на развитие стратегического партнерства с Беларусью остается неизменным, заявил посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич в интервью телеканалу RT.

Говоря о судьбе союзнических отношений и заявления в этой связи представителя МИД России Марии Захаровой, что курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, российский дипломат сказал: "Мария Захарова абсолютно права. Безусловно, курс на развитие стратегического партнёрства, наших стратегических отношений остаётся неизменным. Мы создаём условия для того, чтобы они расширялись, укреплялись, имели под собой реальную экономическую основу. На ней строится уже и политический союз".

На вопрос о "возможной потере союзника на Западе в случае отказа России компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной отрасли", о чем якобы недавно заявил Александр Лукашенко, посол РФ ответил: "Я не сторонник комментировать те утверждения, которые сам не слышал. Никого из россиян не было на этом совещании. Скорее всего, это вырванная из контекста фраза или эмоции. На всех совещаниях и переговорах, на которых я присутствовал, Александр Григорьевич всегда четко излагал свою позицию и ее придерживался, что Россия и Беларусь — участники Союзного государства. Минск намерен и в дальнейшем делать всё для его укрепления".

Он также отметил, что за 20 лет существования Союзного государства "было сделано очень многое". "Сформирована вертикаль управления — Высший госсовет, Совет министров, группа высокого уровня, на которых принимаются все необходимые решения в экономической, политической сферах, в области обороны и безопасности и так далее. Год от года растет товарооборот. Сейчас только закрыли 2018 год. Мы опять выросли — почти на 10% от 2017 года. То есть 35,7 млрд долларов — предварительная оценка нашего взаимного товарооборота. Более 8 тыс. предприятий вовлечены в систему взаимной кооперации. В сфере топливно-энергетического комплекса интеграция достигает почти 90%, а в машиностроении — около 80%. Очень многое сделано в социальной сфере. Такого нет и, скорее всего, долгое время не будет ни с одной страной".

Дипломат считает, что "сегодня наступает новый этап развития наших отношений". "Мы обсуждаем вопросы актуализации Союзного договора. Реализация его положений, как и создание соответствующих органов управления, которые будут отвечать за наднациональный уровень управления, правосубъектности Союзного государства, позволит еще глубже интегрировать наши экономики и, самое главное, повысить наши экономические возможности".

Комментируя первые итоги своей работы в Беларуси (с сентября 2018 года), посол РФ отметил, что "удалось систематизировать все наши проблемные вопросы в сфере социально-экономического сотрудничества — в промышленности, агропромышленной сфере, экономике, финансах, в области ограничительных барьеров и так далее". "Отдельное внимание мы уделили положениям Союзного договора. Есть понимание по каждой позиции, как можно двигаться", — добавил Бабич.

"У нас значительно возросло число контактов с должностными лицами из органов власти Беларуси, общественными деятелями, представителями гражданского общества, профессиональной сферы. С удовольствием изучаю традиции, историю, культуру, достопримечательности, памятники", — сказал дипломат.