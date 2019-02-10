Минск, 10 февраля. Женская сборная Беларуси по теннису вышла в полуфинал Кубка федерации.

В четвертьфинале, который проходит 9—10 февраля в Брауншвайге, она досрочно обыграла команду Германии — 3:0.

Решающее очко во второй день принесла Арина Соболенко (9-е место в одиночном рейтинге ВТА), за 1 час 19 минут победившая Лауру Зигемунд (104) — 6:1, 6:1. Зигемунд заменила Татьяну Мария (67), которая накануне уступила Александре Саснович (33) — 6:7 (3:7), 3:6. Соболенко в первый день взяла верх над Андреа Петкович (68) — 6:2, 6:1.

Оставшиеся встречи: Саснович — Петкович, Виктория Азаренко (260-е место в парном рейтинге ВТА) /Лидия Морозова (41) — Анна-Лена Грёнефельд (33) / Лаура Зигемунд (76).

В рейтинге КФ Беларусь занимает третье место, Германия — пятое.

Год назад эти сборные встречались в первом круге Мировой группы в Минске, сильнее были немки — 3:2.

В полуфинале 20—21 апреля белорусская команда сыграет с победителем пары США — Австралия (1:1 после первого дня).