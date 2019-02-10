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Дата распечатки: 10.02.2019 16:50
 
10.02.2019 16:30 Политика

Страны СНГ к апрелю окончательно согласуют программу активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами

Минск, 10 февраля. Замечания и предложения государств —участников СНГ по проекту программы активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств — участников Содружества рассмотрены в ходе межмидовских консультаций в Минске 7—8 февраля.

В консультациях, которые прошли  в штаб-квартире Содружества, приняли участие представители внешнеполитических ведомств Азербайджана (в качестве наблюдателя), Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Исполкома СНГ.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, проект программы будет направлен в министерства иностранных дел государств – участников Содружества для внутригосударственного согласования, после чего планируется вынести его на рассмотрение и утверждение Совета министров иностранных дел СНГ, который пройдет 5 апреля в Москве.

Как заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, межмидовские консультации фактически дают старт политическому взаимодействию в рамках СНГ в нынешнем году. Ежегодные планы многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ Гуминский назвал "узловыми механизмами взаимодействия между министерствами иностранных дел государств Содружества".

По его мнению, "по итогам прошедшего года можно констатировать сохранение положительной динамики участия государств и уровня их представительства в ходе межмидовских консультаций". Это позволяет сделать вывод, что консультации продолжают оставаться действенным инструментом внешнеполитической координации, заявил Гуминский.

Участники консультаций, сообщает пресс-служба, "обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления и развития сотрудничества в рамках Содружества, отметили эффективность председательства Таджикистана в 2018 году и выразили уверенность в успешном осуществлении Туркменистаном председательских функций в СНГ в 2019 году".

БелаПАН.

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