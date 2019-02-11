Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/11/992222/
Дата распечатки: 11.02.2019 03:33
 
11.02.2019 03:11 Спорт

В полуфинале Кубка федерации белорусские теннисистки сыграют с командой Австралии

Минск, 11 февраля. Соперником женской сборной Беларуси по теннису в полуфинале Мировой группы Кубка федерации будет команда Австралии. Матч состоится 20 и 21 апреля. Австралийки будут принимающей стороной. Во втором полуфинале встретятся Франция и Румыния.

В ночь на 11 февраля по минскому времени Австралия одолела на выезде США — 3:2.

Белорусская сборная в четвертьфинале обыграла на выезде Германию — 4:0. В первый день, 9 февраля, Александра Саснович (33-е место в одиночном рейтинге ВТА) победила Татьяну Мария (67) — 7:6 (7:3), 6:3, а Арина Соболенко (9) — Андреа Петкович (68) — 6:2, 6:1. На следующий день Соболенко взяла верх над Лаурой Зигемунд (104) — 6:1, 6:1, а Виктория Азаренко (260-е место в парном рейтинге ВТА) и Лидия Морозова (41) — над Анной-Леной Грёнефельд (33) и Моной Бартель (206) — 6:1, 0:6, 11:9.

В рейтинге Кубка федерации Беларусь занимает третье место, Германия — пятое, Австралия — девятое.

Наивысшее достижение белорусских теннисисток на этом турнире — выход в финал в 2017 году (дебютный сезон в Мировой группе). Австралийки семь раз завоевывали трофей (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974).

Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 11 Февраль 2019, 03:33
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск