В Столбцах подросток убил учительницу и школьника (обновлено)  

Минск, 11 февраля. Трагедия произошла в средней школе № 2 в Столбцах (Минская область).

По данным Следственного комитета, 11 февраля в 8.05 в милицию поступило сообщение о том, что старшеклассник, 2003 года рождения, в ходе внезапно возникшего конфликта напал с ножом на учительницу и нескольких учеников. От полученных ранений учитель и один ученик скончались, еще двое несовершеннолетних находятся в больнице.



После того как нападавший скрылся с места происшествия, в шести районах Минской области был введен специальный план "Сирена". Подозреваемого вскоре задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН, сообщает МВД.



В школе сейчас работает следственно-оперативная группа: проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. Расследование дела взял на личный контроль председатель СК Иван Носкевич.