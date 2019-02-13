По подозрению в получении взятки в Минске задержан гендиректор завода "Оптрон"

Минск, 13 февраля. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома задержан с поличным при получении взятки гендиректор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон", сообщает сайт МВД.

Взятка, по данным правоохранителей, составила 23.100 долларов США. "По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте", — сообщает МВД.

Гендиректор получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса о выдаче документов на приобретение недвижимости завода. Были также даны указания подчиненным работникам завода о совершении действий в интересах коммерсанта, связанных с последующим освобождением от уплаты НДС в 380 тыс. рублей по указанной сделке.

В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по Минску для решения вопроса о возбуждении дела по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" — это аккредитованная научная организация, которая находится в ведении Национальной академии наук Беларуси. Как сообщает официальный сайт предприятия, "Оптрон" специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в области механики и мехатроники, высокоэффективных изделий для предприятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персонального электрического транспорта. "Наличие современного оборудования и кадрового потенциала позволяет осуществлять полный замкнутый цикл от разработки до выпуска наукоемкой продукции", — сообщается на сайте предприятия.