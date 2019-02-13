Минск, 13 февраля. Правительство требует ускорить внедрение рыночных механизмов торговли молочным сырьем. Соответствующее поручение по реализации пилотного проекта по биржевой торговле молоком дал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 13 февраля в Минске на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



"Мы получим справедливую цену на сырье и эффективную работу двух субъектов хозяйствования — продавца и покупателя. И это только первый шаг. Мы сегодня говорим о развитии конкуренции и равном доступе, в том числе к сырью, — цитирует Турчина пресс-служба правительства. — В первом квартале 2019 года механизм должен заработать".



Первый вице-премьер обратил внимание, что встречаются случаи, когда есть "настойчивые рекомендации госорганов, куда сдавать сырье". При этом не принимается во внимание просроченная задолженность перед перерабатывающими предприятиями.



Как пояснил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, речь идет о пилотном проекте МАРТ и Белорусской универсальной торговой биржи по биржевой торговле молоком (имеется в виду именно сырье, а не готовый продукт). "Мы видим, что есть еще резервы для задействования механизмов рыночного ценообразования, и в первую очередь — на сырьевые ресурсы. Сырье (молоко) будет приобретаться только переработчиками и только у сельхозпроизводителей, у которых отсутствует просроченная задолженность", — уточнил замминистра.



Предполагается, что МАРТ будет отслеживать заключенные по молоку на бирже, но не выполненные сделки. В целом пилотный проект должен способствовать более эффективному распределению ресурсов, соответственно, повышению эффективности производства продукции, а также снижению цен для потребителей.