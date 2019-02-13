Правительство требует ускорить внедрение рыночных механизмов торговли молочным сырьем
Минск, 13 февраля. Правительство требует ускорить внедрение рыночных механизмов торговли молочным сырьем. Соответствующее поручение по реализации пилотного проекта по биржевой торговле молоком дал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин 13 февраля в Минске на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
"Мы получим справедливую цену на сырье и эффективную работу двух субъектов хозяйствования — продавца и покупателя. И это только первый шаг. Мы сегодня говорим о развитии конкуренции и равном доступе, в том числе к сырью, — цитирует Турчина пресс-служба правительства. — В первом квартале 2019 года механизм должен заработать".
Первый вице-премьер обратил внимание, что встречаются случаи, когда есть "настойчивые рекомендации госорганов, куда сдавать сырье". При этом не принимается во внимание просроченная задолженность перед перерабатывающими предприятиями.
Как пояснил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, речь идет о пилотном проекте МАРТ и Белорусской универсальной торговой биржи по биржевой торговле молоком (имеется в виду именно сырье, а не готовый продукт). "Мы видим, что есть еще резервы для задействования механизмов рыночного ценообразования, и в первую очередь — на сырьевые ресурсы. Сырье (молоко) будет приобретаться только переработчиками и только у сельхозпроизводителей, у которых отсутствует просроченная задолженность", — уточнил замминистра.
Предполагается, что МАРТ будет отслеживать заключенные по молоку на бирже, но не выполненные сделки. В целом пилотный проект должен способствовать более эффективному распределению ресурсов, соответственно, повышению эффективности производства продукции, а также снижению цен для потребителей.