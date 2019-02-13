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Дата распечатки: 13.02.2019 23:42
 
13.02.2019 18:13 Общество

СК: Подозреваемый в двойном убийстве в Столбцах не находился под воздействием алкоголя, наркотиков или психотропов

Минск, 13 февраля. Подозреваемый в двойном убийстве в столбцовской школе (Минская область) 15-летний десятиклассник не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Это показали результаты его медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Для установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Назначен ряд других исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.

Кроме того, по результатам первоначальных следственных действий в отношении подозреваемого возбуждено еще одно дело — о покушении на убийство подростков, которые в настоящее время находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса.

Как сообщалось, утром 11 февраля 15-летний подросток ударил ножом 50-летнюю учительницу истории и обществоведения, а также 17-летнего ученика 11-го класса, которые скончались на месте происшествия. Кроме того, он нанес удары двум одноклассникам, которые госпитализированы. Их жизни, по заверениям медиков, в настоящее время ничего не угрожает.

Уголовное дело о двойном убийстве в школе в Столбцах расследует главное следственное управление Следственного комитета. Продолжаются допросы свидетелей, в том числе медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел. Следователи изучают материалы, характеризующие личность подозреваемого, сообщает пресс-служба СК.

Андрей Середа, БелаПАН.

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