Сайдик: Приблизиться к решению конфликта на Донбассе все еще не удалось
Сайдик отметил, что 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений во Дворце Независимости. "Этот документ, наряду с минскими протоколами и минским меморандумом от сентября 2014 года, является базовой составляющей минских соглашений, которые определяют и нашу текущую работу", — подчеркнул он.
"К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось. Это я отметил вчера на заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано именно по случаю этой четвертой годовщины. Оно продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины", — добавил дипломат.
По словам Сайдика, участники заседания обратили особое внимание на гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения. Была отмечена большая роль ОБСЕ в решении конфликта, сказал он.
Как сообщалось, 12 февраля во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в качестве альтернативы минским соглашениям представил свой план по возвращению и реинтеграции Донбасса. "Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса "Механизмом малых шагов", потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.
Разработанная стратегия предусматривает создание на отдельном выбранном участке Донбасса демилитаризованной зоны безопасности. При этом все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берет под контроль указанный участок территории и ее пределы, правопорядок обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.