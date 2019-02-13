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Дата распечатки: 13.02.2019 23:41
 
13.02.2019 20:08 Политика

Сайдик: Приблизиться к решению конфликта на Донбассе все еще не удалось

Минск, 13 февраля. Ход урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсудили в Совете безопасности ООН, сообщил журналистам 13 февраля спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске.

Сайдик отметил, что 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений во Дворце Независимости. "Этот документ, наряду с минскими протоколами и минским меморандумом от сентября 2014 года, является базовой составляющей минских соглашений, которые определяют и нашу текущую работу", — подчеркнул он.

"К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось. Это я отметил вчера на заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано именно по случаю этой четвертой годовщины. Оно продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины", — добавил дипломат.

По словам Сайдика, участники заседания обратили особое внимание на гуманитарный аспект конфликта и необходимость обеспечения безопасности гражданского населения. Была отмечена большая роль ОБСЕ в решении конфликта, сказал он.

Как сообщалось, 12 февраля во время круглого стола в Институте мира в Вашингтоне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в качестве альтернативы минским соглашениям представил свой план по возвращению и реинтеграции Донбасса. "Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса "Механизмом малых шагов", потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом", — цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины.

Разработанная стратегия предусматривает создание на отдельном выбранном участке Донбасса демилитаризованной зоны безопасности. При этом все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берет под контроль указанный участок территории и ее пределы, правопорядок обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией.

Алексей Александров, БелаПАН.

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