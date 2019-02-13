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Дата распечатки: 13.02.2019 23:40
 
13.02.2019 21:14 Экономика

Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию взаимных ограничений поставок животноводческой продукции

Минск, 13 февраля. Беларусь и Россия 13 февраля подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках продукции животноводства на 2019 год, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Документ подписан по итогам переговоров в Москве заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия — директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Ивана Смильгиня и руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта.

В частности 14 февраля отменяются временные ограничения на поставки в Россию продукции Воложинского производственного участка ОАО "Молодечненский молочный комбинат" (сыр и масло) и ИП "Инко-Фуд" (готовая мясная продукция).

"В ходе переговоров российская сторона передала белорусским коллегам внушительные по своим объемам материалы, содержащие информацию о выявленных лабораториями Россельхознадзора отклонениях в продукции, поступающей из Белоруссии в Россию. В ответ на это Смильгинь пообещал тщательно изучить полученную информацию и предпринять соответствующие меры в отношении предприятий-нарушителей", — отметили в пресс-службе.

Стороны детально рассмотрели введенные ранее службами двух стран ограничения, а также принятые меры.

"В ходе конструктивного диалога стороны пришли к соглашению о необходимости выработки четкого и понятного механизма регулирования транзита сельхозпродукции по территориям стран — членов ЕАЭС, — сообщили в Россельхознадзоре. — В связи с отсутствием четкого контроля за транзитом продукции, запрещенной к поставкам в Россию из Белоруссии, регулярно происходит выгрузка таких товаров по мере следования в другие страны — члены ЕАЭС на территории России. К примеру, временно ограниченное к ввозу в Россию сухое молоко при перемещении по территории нашей страны "растворяется" и используется для изготовления фальсифицированной продукции, которая впоследствии реализуется на российском рынке".

Алексей Александров, БелаПАН.

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