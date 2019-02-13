Обзор важнейших событий 13 февраля 2019 года

Минск, 13 февраля. В суде Заводского района Минска продолжилось рассмотрение дела главного редактора сетевого издания tut.by Марины Золотовой, которую обвиняют в бездействии должностного лица (ч. 2 ст. 425 УК), повлекшем совершение ее подчиненными несанкционированного доступа к компьютерной информации БелТА. Как сообщила на заседании начальник сектора администрирования сети РУП "БелТА" Елена Кузнецова, некоторым организациям предоставлялся доступ к платным материалам подписки государственного информагентства без оформления договорных отношений. Также в суде стало известно, что издательский дом "Беларусь сегодня" выставлял фигурантам "дела БелТА" ущерб за несанкционированный доступ к платной ленте государственного информагентства БелТА, в том числе за тот период, когда у редакций газет "СБ. Беларусь сегодня" и "Рэспубліка" еще не было сбоев при авторизации на платном сервисе БелТА. Кроме того, заведующий кафедрой защиты информации БГУИР Тимофей Борботько заявил, выступая в качестве свидетеля, что вход третьего лица по логину и паролю пользователя, который получил эти идентификаторы у владельца ресурса, является фактом несанкционированного доступа к компьютерной информации.

Александр Лукашенко в Сочи провел переговоры с Владимиром Путиным. "Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил, — заявил Лукашенко. — Да и не надо вас в этом убеждать. По крайней мере, мы с вами это хорошо знаем". "Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто говорю, что экономика Беларуси — это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие — 60—70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке — покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35—40 млн, вместе с семьями, людей, которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию. Если кто-то там в России и Беларуси не понимает это, я думаю, поймут", — добавил он. Лукашенко отметил высокое качество производимого в стране продовольствия и заявил о готовности поставлять его в необходимых объемах на российский рынок. "Исследования и у вас, и у нас проведены. Мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому, какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать", — сказал Лукашенко.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что намерен обсудить с Александром Лукашенко "вопросы интеграции на постсоветском пространстве". "Разумеется, немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, по ситуации в регионе. Для нас Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Беларуси и по этим вопросам, включая и вопросы, кстати говоря, интеграции на постсоветском пространстве", — заявил он. "Наши отношения развиваются, крепнут. Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси: 49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики, — сказал Путин. — У нас и финансовые отношения развиваются. За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдано — шесть с лишним миллиардов плюс 58 миллиардов рублей, по линии Фонда ЕврАзЭС шесть траншей общим объемом 1,6 миллиарда долларов". Он отметил, что Беларусь "очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства". "Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которая находится в завершающей стадии", — добавил он. "Знаю, что у нас бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше, — заявил президент РФ. — Конечно, одной из важнейших сфер является сфера энергетики. Объемы поставок углеводородов — и нефти, и газа — сохраняются на том уровне, о котором мы с вами договариваемся".

Ход урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсудили в Совете безопасности ООН, сообщил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске. Он отметил, что 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений во Дворце Независимости. "Этот документ, наряду с минскими протоколами и минским меморандумом от сентября 2014 года, является базовой составляющей минских соглашений, которые определяют и нашу текущую работу", — подчеркнул он. "К сожалению, приблизиться к решению конфликта все еще не удалось. Это я отметил вчера на заседании Совета безопасности ООН, которое было созвано именно по случаю этой четвертой годовщины. Оно продемонстрировало огромную озабоченность мирового сообщества событиями на востоке Украины", — добавил дипломат.

Подозреваемый в двойном убийстве в столбцовской школе (Минская область) 15-летний десятиклассник не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ. Это показали результаты его медицинского освидетельствования, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Для установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Назначен ряд других исследований, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Кроме того, по результатам первоначальных следственных действий в отношении подозреваемого возбуждено еще одно дело — о покушении на убийство подростков, которые сейчас находятся на излечении, и иных лиц по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса.

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома задержан с поличным при получении взятки гендиректор ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон". Взятка, по данным правоохранителей, составила 23.100 долларов США. "По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте", — сообщило МВД. Гендиректор получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса о выдаче документов на приобретение недвижимости завода. Были также даны указания подчиненным работникам завода о совершении действий в интересах коммерсанта, связанных с последующим освобождением от уплаты НДС в 380 тыс. рублей по указанной сделке.