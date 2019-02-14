Нацбанк объявил второй конкурс видеоблогеров

Минск, 14 февраля. Национальный банк объявил конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение". Для участия необходимо снять видеоролик продолжительностью не более трех минут, в котором будет раскрыта одна или несколько тем, касающихся денег, инфляции, ценовой стабильности.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране.

Главный приз в каждой возрастной категории — денежная премия в размере 1.000 рублей. Премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье места, — 700 и 500 рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения http://www.fingramota.by.

Итоги конкурса будут объявлены не позднее 31 марта.

Конкурс видеоблогеров приурочен к проведению Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 25 по 31 марта. Впервые конкурс был проведен в 2018 году. Всего на него было представлено более 260 работ.