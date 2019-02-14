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Дата распечатки: 14.02.2019 17:53
 
14.02.2019 16:01 Общество

Борисовчанина обвиняют в незаконной пересылке крупной партии героина и хранении метадона

Минск, 14 февраля. Жителя Борисова обвиняют в незаконной пересылке героина и хранении метадона, сообщает Государственный таможенный комитет. Возбуждено два уголовных дела.

Сотрудники таможенного поста "Национальный аэропорт Минск" при досмотре международного почтового отправления, поступившего из Нидерландов в адрес 33-летнего жителя Борисова, обнаружили крупную партию героина. Для героина и его аналогов крупным размером признается количество общей массой более 1 грамма, отмечается в сообщении.

Порошкообразное вещество светло-коричневого цвета, которое находилось в посылке, минские таможенники направили на экспертизу.

Эксперты установили, что это особо опасное наркотическое средство героин массой 9,87 г. Такое количество наркотика рассчитано приблизительно на 25 доз.

Минская региональная таможня в отношении жителя Борисова возбудила дело по ч. 2 ст. 328-1 УК. Материалы дела переданы в управление Следственного комитета по Минску.

Кроме того, при проведении неотложных следственных действий установлено, что получатель посылки приобрел опасное наркотическое средство метадон массой 3 г. Его остатки обнаружены при обыске по месту жительства.

По факту приобретения и хранения метадона в отношении борисовчанина Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил еще одно дело — по ч. 1 ст. 328 УК.

Мужчина заключен под стражу.

За 2018 год Минская региональная таможня пресекла 37 фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС психотропных веществ, наркотических средств, прекурсоров и ядовитых веществ. Из незаконного оборота изъято более 7,5 кг запрещенных веществ.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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