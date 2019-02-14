Лукашенко выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с гибелью людей в крупном ДТП

Минск, 14 февраля. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Северная Македония Георге Иванову в связи с гибелью людей в крупном ДТП.

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом около населенного пункта Ласкарци", — отметил глава государства.

Лукашенко "высказал искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки президенту и всем македонцам", сообщает пресс-служба.

Вечером 13 февраля на автодороге Скопье — Тетово разбился пассажирский автобус, в котором находились 50 человек, в основном жители города Гостивар. Автобус неожиданно выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги и упал со склона. 14 человек погибли, 32 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. В Республике Северная Македония 14 и 15 февраля объявлен национальный траур.