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Дата распечатки: 14.02.2019 17:53
 
14.02.2019 17:22 Общество, Политика

Лукашенко выразил соболезнования президенту Северной Македонии в связи с гибелью людей в крупном ДТП

Минск, 14 февраля. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Северная Македония Георге Иванову в связи с гибелью людей в крупном ДТП.

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом около населенного пункта Ласкарци", — отметил глава государства.

Лукашенко "высказал искренние слова соболезнования родным и близким погибших, а также слова поддержки президенту и всем македонцам", сообщает пресс-служба.

Вечером 13 февраля на автодороге Скопье — Тетово разбился пассажирский автобус, в котором находились 50 человек, в основном жители города Гостивар. Автобус неожиданно выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги и упал со склона. 14 человек погибли, 32 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии. В Республике Северная Македония 14 и 15 февраля объявлен национальный траур.

БелаПАН.

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