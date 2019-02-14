Мясникович и Дуда выступили за установление системных белорусско-польских контактов на высшем уровне

Минск, 14 февраля. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович и президент Польши Анджей Дуда на встрече в Варшаве 13 февраля "подчеркнули необходимость установления системных контактов на высшем и высоком политическом уровнях", сообщает пресс-служба верхней палаты.

Спикер Совета Республики предложил формировать повестку дня "с перспективой на будущее", активизировать политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Мясникович отметил, что белорусскую сторону беспокоят "попытки необъективной оценки некоторых исторических фактов в отношении белорусов Подляшья". "Президент отметил, что к вопросам, связанным с историей, следует подходить взвешенно. В каждом конкретном случае нужно при необходимости разбираться предметно", — подчеркнули в пресс-службе СР НС.

Дуда подчеркнул возрастающий уровень белорусско-польских контактов и их эффективность.

Обсуждены подходы по более активному инвестиционному сотрудничеству. Стороны отметили важность договора о социальном обеспечении, который подписан 13 февраля в рамках визита парламентской делегации Беларуси и регулирует вопросы пенсионного обеспечения, выплат в связи с инвалидностью и временной нетрудоспособностью, выплат по безработице, пенсионного стажа. "Подписанный документ позволит обеспечить должный уровень социальной защиты граждан в странах-партнерах", — заявили в пресс-службе.

Президент Польши также высоко оценил усилия Беларуси по продвижению мира и безопасности в Европе и белорусские инициативы в целом.

Было отмечено, что Беларусь и Польша в 2019 году отмечают ряд юбилейных дат в совместной истории: 450 лет Люблинской унии, 200-летие композитора Станислава Монюшко и др.

Мясникович также встретился с премьер-министром Матеушем Моравецким, главами сейма Мареком Кухтинским и сената Станиславом Карчевским.

На встречах рассмотрены вопросы эффективности работы совместной межправительственной комиссии. Мясникович отметил рост товарооборота между странами в 2018 году на 5,3% по сравнению с предыдущим годом.

В ближайшее время стороны планируют обсудить проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве.

Мясникович "проинформировал о деятельности польской диаспоры в Беларуси". Он подчеркнул, что Беларусь — "страна равных возможностей для всех, независимо от национальной и религиозной принадлежности". Председатель Совета Республики высказал пожелание, чтобы и белорусское меньшинство в Польше чувствовало себя комфортно.