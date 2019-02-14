14.02.2019 08:57 Фото
Пресс-конференция лондонского "Арсенала"
13 февраля в национальном аэропорту Минск состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Унаи Эмери (фото 3) и голкипера Петра Чеха (фото 2).
13 февраля в национальном аэропорту Минск состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Унаи Эмери (фото 3) и голкипера Петра Чеха (фото 2).
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