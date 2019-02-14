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Дата распечатки: 14.02.2019 10:05
 
14.02.2019 09:11 Видео, Спорт

Предматчевая пресс-конференция лондонского "Арсенала"

13 февраля в национальном аэропорту Минск состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Унаи Эмери и голкипера Петра Чеха.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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