14.02.2019 09:11 Видео, Спорт
Предматчевая пресс-конференция лондонского "Арсенала"
13 февраля в национальном аэропорту Минск состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Унаи Эмери и голкипера Петра Чеха.
13 февраля в национальном аэропорту Минск состоялась пресс-конференция главного тренера футбольного клуба "Арсенал" (Лондон) Унаи Эмери и голкипера Петра Чеха.
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