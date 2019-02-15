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Дата распечатки: 15.02.2019 09:10
 
15.02.2019 08:37 Общество, Политика

Лукашенко: В условиях глобальной нестабильности, как никогда важно помнить о ценности мира и спокойствия на планете

Минск, 15 февраля. "Сейчас, в условиях глобальной нестабильности, как никогда важно помнить о ценности мира и спокойствия на планете", — говорится в обращении Александра Лукашенко по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

"Тридцать лет назад завершилась операция ограниченного контингента советских войск в Афганистане, — говорится в обращении к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане. — За тысячи километров от Родины наши воины, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле".

Как отметил Лукашенко, "та война принесла горе во многие белорусские семьи, оборвав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников". "Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу", — отметил он.

Белорусский официальный лидер заявил также, что "воины-интернационалисты — это надежная опора белорусской государственности и патриотических сил страны". "Ваши мужество и верность долгу — достойный пример для современной молодежи", — отметил он.

Советские войска были введены в Афганистан 25 декабря 1979 года. Спустя без малого 10 лет, 15 февраля 1989 года, завершился их вывод из этой страны. В боевых действия в Афганистане приняли участие около 30 тыс. граждан Беларуси. 771 из них погиб, более 1,5 тыс. получили ранения. 15 февраля в Беларуси традиционно отмечается День памяти воинов-интернационалистов.

 

БелаПАН.

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