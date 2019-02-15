Редактору tut.by Уласик в СК предлагали сказать, что заходы на сайт БелТА она совершала по указанию Золотовой

Минск, 15 февраля. На первом допросе в Следственном комитете 7 августа 2018 года редактору портала tut.by Галине Уласик следователи предлагали дать показания о том, что главный редактор Марина Золотова знала об использовании паролей БелТА. Об этом Уласик заявила 15 февраля во время допроса в суде.

В начале допроса Уласик пояснила, что в ее обязанности редактора входит отслеживание новостной ленты и выставление новостей на сайт. "Я мониторю различные источники информации, нахожу новости, которые считаю важными, и выставляю либо "копипастом", либо пишу заметки. Использую очень много ресурсов — новостные сайты, социальные сети, "Твиттер", "Инстаграм", все, что есть в интернете", — сказала она.

Уласик не отрицает, что по паролю газеты "Рэспублiка" читала платную подписку БелТА. "Не помню, при каких обстоятельствах получила пароль от БелТА, точно не могу сказать когда. Наверное, в 2016 году. Это был логин "Рэспублiка". Я никогда ни с кем не обсуждала вопрос использования пароля, поэтому достоверно сказать не могу, кто еще из сотрудников его использовал. Я использовала пароль для ознакомления с лентой БелТА", — рассказала Уласик.

По ее словам, в предъявленном ей обвинении сказано, что она совершила не менее 37 заходов в раздел платной подписки БелТА, в основном с домашнего ноутбука. "Точные даты заходов не помню. Указанные в обвинении доступы не оспариваю. 33 захода были из дома, остальные — с работы. Я признала свою вину и погасила ущерб. Размер ущерба не менее 18 тысяч рублей, "Рэспублiцы" и БелТА вместе", — сказала Уласик.

На вопрос, зачем она заходила в платную подписку БелТА, Уласик пояснила: "Мне было удобно, потому что там информация структурирована по времени и потому что там нет всякого шлака, который ставится на общем сайте — новости шоу-бизнеса и другая развлекаловка, которая мне неинтересна. Время появления новостей [в закрытой ленте и в общем доступе на сайте БелТА] для меня не имело значения. Я заходила, потому что удобней было отслеживать, не пропустила ли я какой-то новости".

Уласик также показала, что никогда не обсуждала с Золотовой вопрос использования пароля от платной подписки БелТА. "В марте (после телефонного разговора Золотовой с редактором Анной Калтыгиной. — БелаПАН.) не обсуждала ни с кем вопрос использования пароля, — сказала Уласик. — В последующем обсуждала, но не назову точную дату. Я знала, что моя сменщица Аня Калтыгина заходит на БелТА по паролю. Я не помню, что конкретно обсуждали, наверное то, что она заходит. Я не могу точно сказать, с помощью какого пароля она это делала".

Уласик сообщила, что с обыском к ней домой пришли в 6 утра 7 августа 2018 года, затем, сказав, что она свидетель по делу, отвезли в Следственный комитет. "Там на допросе мне было сказано, что я должна показать, что совершала заходы на БелТА с ведома и по прямому указанию Золотовой, — сообщила Уласик. — Когда я отказалась, мне сказали, что раз я не сотрудничаю со следствием, то я уже не свидетель, а обвиняемая, — и отвезли в ИВС".

В ИВС Уласик провела двое суток. 9 августа после допроса в СК она была освобождена.

После этого суд приступил к изучению письменных материалов дел и исследованию информации из изъятого ноутбука Уласик.

Она акцентировала внимание суда на том, что заходила в платную подписку БелТА из дома. "Марина Золотова не проживает со мной на одной жилплощади, поэтому она не могла знать, что я заходила на этот сайт", — подчеркнула Уласик.

После допроса Уласик суд продолжил изучение материалов дела. Допрос следующего свидетеля начнется после перерыва, в 14.15.