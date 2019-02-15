Минск, 15 февраля. В правительстве Беларуси распределили полномочия по взаимодействию с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Соответствующее постановление Совмина (№ 80 от 9 февраля) опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Среди сфер, закрепленных за первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным, — вопросы таможенного регулирования, ввозных таможенных пошлин, применение специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер, установление торговых режимов в отношении третьих сторон, статистика внешней и взаимной торговли, макроэкономическая и конкурентная политики, ценовое регулирование, госзакупки, взаимная торговля услугами и инвестиции. Также он будет курировать сферы налоговой политики, трудовой миграции, финансовые рынки.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев при взаимодействии с ЕЭК будет отвечать за транспорт и перевозки.

В сфере ответственности вице-премьера Игоря Ляшенко — промышленная и энергетическая политика, промышленные субсидии, интеллектуальная собственность, техническое регулирование.

К сферам ответственности заместителя премьер-министра — члена Совета ЕЭК от Беларуси Игоря Петришенко отнесены вопросы интеграционной политики, разработка и внесение предложений о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза, регулирование обращения лекарств и медицинских изделий, пенсионное обеспечение, санитарные меры.

Агропромышленную политику, вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры будет отслеживать вице-премьер Михаил Русый.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза.