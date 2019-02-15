На месте взрыва газового баллона во дворе жилого дома в Слуцке работает следственно-оперативная группа

Минск, 15 февраля. На месте взрыва газового баллона во дворе многоэтажного жилого дома в Слуцке работает следственно-оперативная группа.

По информации МЧС, баллон с газом взорвался во дворе девятиэтажного жилого дома № 8 на улице Солигорская утром 15 февраля. В подвале в этот момент проводили работы по обслуживанию систем отопления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по предварительной информации, пострадавших нет, повреждено имущество в нескольких квартирах.

"Следователи с участием сотрудников МЧС и специалистов ГКСЭ приступили к осмотру места происшествия, изымаются объекты, проводится поквартирный обход с целью фиксации поврежденного имущества граждан, опрашиваются сотрудники обслуживающей организации, проводившие сварочные работы", — говорится в сообщении СК.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.