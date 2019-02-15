Белорусский рубль незначительно укрепился к трем основным валютам перед выходными

Минск, 15 февраля. 15 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0004 рубля (0,02%) и составил 2,4432 рубля.

Курс доллара США уменьшился на 0,0013 рубля (0,06%) до 2,1666 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0022 рубля (0,07%) и составил 3,2497 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Марка Brent торгуется на лучших с ноября прошлого года уровнях, сейчас баррель оценивается в 64,7 доллара, однако на курс российского рубля влияет риск усиления санкций со стороны США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, вырос на 0,1615 рубля и составил 66,7044 рубля.