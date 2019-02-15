Беларусь представит образцы военной продукции на выставке IDEX-2019 в ОАЭ

Минск, 15 февраля. Беларусь представит современные и перспективные образцы продукции военного назначения на 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019, которая пройдет 17—21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета.

Белорусскую делегацию возглавит председатель комитета Роман Головченко. Планируется провести встречи и переговоры с руководством вооруженных сил ОАЭ и Саудовской Аравии, военной промышленности Египта, а также компаний ряда иностранных государств "по вопросам реализации текущих и перспективных проектов в области военно-технического сотрудничества".

Белорусскую экспозицию составят инновационные разработки в области автоматизированных систем управления войсками оперативного уровня и оружием в тактическом звене, средств огневого поражения, робототехники воздушного базирования, оптического и оптико-электронного приборостроения, передовые разработки систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, в том числе с беспилотными летательными аппаратами, а также системы и средства связи, многоцелевые средства подвижности, в том числе колесная и гусеничная легкобронированная техника.

В качестве коллективного организатора белорусской экспозиции традиционно выступит ЗАО "Белтехэкспорт". Минский завод колесных тягачей на открытой выставочной площади представит танкотранспортер "МЗКТ-741351" плюс "МЗКТ-999421" с боевыми машинами (танк Leclerc и БМП-3). Конструкторское бюро "Дисплей" покажет новые разработки боевых модулей серии "АДУНОК". Новинки систем и средств связи — радиорелейную станцию "Сосна-2" и станцию тропосферной связи "Горизонт" — продемонстрирует ОАО "АГАТ–системы управления" — управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления".

Холдинг "БелОМО" продемонстрирует перспективную разработку — оптико-электронный и радиолокационный комплекс контроля наземной и воздушной обстановки Zorki, который позволяет обнаруживать небольшие беспилотники на дальности около трех километров.

"Участие белорусских предприятий в 14-й международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2019 является важным звеном системы военно-технического сотрудничества Беларуси и ОАЭ и не только создает благоприятные условия для дальнейшего развития белорусско-эмиратского военно-технического сотрудничества, но и позитивно скажется на расширении деловых контактов, в том числе со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", — отметили в пресс-службе Госкомвоенпрома.