Лукашенко: Беларусь будет использовать передовой опыт России в области образования для подготовки перспективных кадров

Минск, 15 февраля. Беларуси интересен передовой опыт России в области образования, и он будет использоваться при развитии национальной системы подготовки перспективных кадров, заявил Александр Лукашенко 15 февраля на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным по вопросам сотрудничества двух стран в гуманитарной сфере.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, встреча проходит на базе образовательного центра "Сириус", который ориентирован на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

"Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу "Сириуса", — заявил Лукашенко. — Опыт "Сириуса" для нас очень важен по отбору. И, естественно, по программам, по обучению, по проживанию для молодых людей. Россия прошла очень интересный и важный для нас путь, которым мы воспользуемся. Мы должны взять и скопировать все, что здесь лучшее".

Белорусский руководитель отметил, что в "Сириусе" обучаются в том числе белорусские граждане, и их опыт тоже надо использовать для развития подобного технопарка в Беларуси. "И, конечно, он не должен быть закрыт для россиян", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в белорусско-российских отношениях часто на первый план выходят вопросы торгово-экономического сотрудничества, а гуманитарная сфера остается несколько в стороне. "Но это не значит, что у нас нет успехов в этих сферах", — заметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы и россияне активно участвуют в различных мероприятиях, которые проводятся на территории двух стран, будь то культурные, спортивные или иные.