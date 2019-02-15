Бывший директор РНПЦ травматологии приговорен к семи с половиной годам лишения свободы

Минск, 15 февраля. Минский городской суд 15 февраля приговорил бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. После вынесения приговора Белецкого взяли под стражу в зале суда.

Приговор огласила судья Валентина Зенькевич. Именно такое наказание запрашивал прокурор Сергей Гергель.

Согласно приговору, у Белецкого будут конфискованы наличными 354 тыс. 600 долларов, 65 тыс. евро, а также более 120 тыс. долларов на счетах в различных банках. Кроме того, суд вынес определение конфисковать дом Белецкого в Ратомке, квартиру в Минске, автомобиль "БМВ", гараж, машино-место в Минске.

Бывший директор РНПЦ признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, согласно ч. 3 ст. 430 УК. Санкция этой части статьи предусматривает лишение свободы от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Рассмотрение дела Белецкого началось 11 февраля. Он признал вину и во время следствия возместил весь доход, полученный преступным путем.

В деле было четыре эпизода, а общая сумма взяток составила около семи тысяч долларов в эквиваленте. Три случая связаны с получением денег Белецким от директора предприятия "Медиасфера" Бориса Ранчинского за оказание ему содействия в заключении и исполнении договоров на техобслуживание и ремонт медоборудования, а также в скорейшей оплате услуг.

Четвертый эпизод связан с получением взятки в три тысячи долларов от представителя научно-производственного предприятия "Белреамед" Николая Оганесяна, которую передала Белецкому Инга Шалькевич.

Ранчинский и Оганесян фигурируют как взяткодатели также в деле бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, которое слушается в суде Центрального района Минска.

Белецкий находился в СИЗО КГБ с 5 июля 2018 года по 3 января 2019-го, когда мера пресечения была изменена на домашний арест.

По государственным телеканалам было показано видео, сделанное во время обыска, в ходе которого в доме и гараже Белецкого обнаружили порядка 500 тыс. долларов в эквиваленте. На суде 11 февраля Белецкий сообщил, что эти деньги были подарены друзьями, а также являлись наследством от родителей.