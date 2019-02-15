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Дата распечатки: 15.02.2019 15:18
 
15.02.2019 14:37 Политика, Экономика

Лукашенко: Тема налогового маневра во время встреч с Путиным в Сочи не обсуждалась

Минск, 15 февраля. Тема налогового маневра во время встреч с Владимиром Путиным в Сочи не обсуждалась, заявил Александр Лукашенко 15 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы даже слово не промолвили за эти три дня", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский руководитель отправился с рабочим визитом в Россию вечером 12 февраля. Пресс-служба Кремля анонсировала две его встречи с Путиным: 13 и 15 февраля. 14 февраля Лукашенко принял участие в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции.

Главная проблема в белорусско-российских отношениях сегодня — падение доходов белорусского бюджета из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере. В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на компенсацию. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. 25 декабря они договорились о создании рабочей группы "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран". Следующие переговоры состоялись 29 декабря и длились три с половиной часа. Официально их итоги обнародованы не были. Единственным известным итогом стало создание в правительствах двух рабочих групп, с каждой из сторон, по проблемным вопросам дальнейшей интеграции.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко 7 февраля заявил журналистам, что белорусско-российская группа по проблемным вопросам интеграции на следующей неделе должна представить программу действий.

Андрей Середа, БелаПАН.

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