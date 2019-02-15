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Дата распечатки: 15.02.2019 19:56
 
15.02.2019 19:00 Общество

Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами теракта в штате Джамму и Кашмир

Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду в связи с жертвами террористического акта.

"В Республике Беларусь с огромной болью восприняли известие о гибели большого количества представителей сил правопорядка Индии в результате террористического акта в штате Джамму и Кашмир, — говорится в соболезновании. — Наша страна самым категорическим образом осуждает это преступление".

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал быстрейшего выздоровления раненым.

14 февраля на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир было совершено нападение. Террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли более 40 военнослужащих.

БелаПАН.

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