Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи с жертвами теракта в штате Джамму и Кашмир

Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Республики Индия Раму Натху Ковинду в связи с жертвами террористического акта.

"В Республике Беларусь с огромной болью восприняли известие о гибели большого количества представителей сил правопорядка Индии в результате террористического акта в штате Джамму и Кашмир, — говорится в соболезновании. — Наша страна самым категорическим образом осуждает это преступление".

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал быстрейшего выздоровления раненым.

14 февраля на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир было совершено нападение. Террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли более 40 военнослужащих.