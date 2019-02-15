Лукашенко: Суверенитет Беларуси и России на переговорах в Сочи не обсуждался

Минск, 15 февраля. Вопросы суверенитета России и Беларуси на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждались. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам 15 февраля в Сочи, где проходят его встречи с российским коллегой.

"Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое, —приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы".

Обращаясь к журналисту, который задал вопрос о суверенитете, глава государства в свою очередь задал ему риторический вопрос: "Вы готовы сегодня поступиться или торговаться суверенитетом?"

"Я не о независимости говорю. Для меня независимость — это понятие относительное. Ни одно государство — примером тому является Китай — они никогда не разговаривают о суверенитете", — отметил белорусский руководитель.

Он подчеркнул, что стороны исходят из того, что сегодня есть два государства. "Вы знаете, как они образовались. Не мы были инициаторами с президентом (Владимиром Путиным. — прим.) развала того государства (речь об СССР. — прим.). У нас одинаковая позиция по этому вопросу", — сказал Лукашенко.

В качестве подтверждения существующих тесных отношений между Беларусью и Россией он привел заявления, прозвучавшие 15 февраля на встрече из уст отраслевых министров культуры, спорта и образования. "Мы вообще не разошлись, — подчеркнул он. — Если взять Украину, тоже славянское государство, какой огромный разрыв за несколько лет образовался! А мы разговариваем на одном языке и понимаем одинаково проблемы".

"Поэтому дело здесь не в суверенитете. Я вам выскажу свое мнение. Думаю, мой коллега и мой друг согласится с этим. Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий государств и народов, насколько вы готовы. Мы и завтра можем объединиться вдвоем. У нас проблем нет. Но готовы ли вы (россияне и белорусы) на это — вопрос. Поэтому это вам надо адресовать вопрос к себе. Насколько вы готовы, настолько мы и будем выполнять вашу волю. А если не готовы, какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать кому-то волю. Тем более мы, нам это и не нужно", — заявил белорусский руководитель.

"Поэтому готовьтесь вы. В своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой. Я имею в виду народы России и Беларуси. А мы будем их реализовывать. Мы ваши слуги", — резюмировал Лукашенко.

Он также напомнил, что в ходе предновогодних встреч с президентом России была достигнута договоренность провести ревизию отношений двух стран, причем начать снизу — с вопросов различных направлений сотрудничества. "Сегодня подверглось ревизии наше сотрудничество в гуманитарной сфере. Потому что мы обделили эти сферы вниманием президентов. Все больше говорим о финансах, экономике, промышленности, о поставках, экспорте и импорте и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества. А без этого человек вообще не может жить. И проблемы, которые надо решать, решаться не будут", — заметил глава государства.

Ранее в Сочи состоялась встреча с участием членов правительства, курирующих экономический блок и финансы. "Они друг с другом, глядя в глаза, обсуждали проблемы. Затем мы", — отметил Лукашенко.

Он также рассказал о достигнутой ранее договоренности с Путиным посмотреть и на развитие отношений в рамках Союзного государства, в том числе на союзный договор, что не выполнено за прошедшие годы. "Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные. Мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", — сказал Лукашенко.

"Прежде чем делать серьезные шаги в развитии Союзного государства, мы должны как президенты не только знать, но и впитать в себя. Поэтому эти три дня уже работаем по разным направлениям", — подчеркнул белорусский руководитель.

После встречи в образовательном центре "Сириус" Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе вышли на лед, чтобы поиграть в хоккей на сочинской арене "Шайба".