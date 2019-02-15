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Дата распечатки: 15.02.2019 21:29
 
15.02.2019 20:14 Спорт, Общество

Лукашенко заинтересован в поддержке России для развития в Беларуси отдельных видов спорта

Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко заинтересован в поддержке России для развития в Беларуси некоторых видов спорта. Об этом он заявил 15 февраля в Сочи на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла на базе образовательного центра "Сириус".

Глава белорусского государства высказал соответствующую просьбу на примере фигурного катания, отметив, что все базы и основные школы во времена СССР были именно на территории России. Теперь они не только получили дальнейшее развитие, но и превзошли прежний уровень. "В России избыток если не тренеров, то спортсменов точно", — приводит слова белорусского руководителя его пресс-служба.

Он обратил внимание, что многие талантливые спортсмены, которые в России на национальном уровне занимают места вне призовой тройки, не имеют возможности участвовать в международных состязаниях. "Поскольку у нас вакансий в Беларуси предостаточно, могли бы эти ребята выступать и за Беларусь, — предложил Лукашенко. — Мы просим, чтобы спектр россиян был побольше здесь. Пусть выступят за Беларусь. Ну а если они подготовятся, то пусть и поконкурируют с российскими ведущими звездами".

"То же самое и по тренерам, особенно по специалистам. Мы предоставляем достаточно льда, если говорить о фигурном катании, — добавил он. — Неплохо было бы, если бы россияне поделились талантами, чтобы поднять этот спорт на соответствующий уровень".

Беларусь также заинтересована в поддержке российской стороны в развитии фехтования.

"Что касается других направлений, — искусства, науки и прочего, — там они (белорусы и россияне. — прим.) протоптали друг к другу дорогу", — уверен Лукашенко.

В целом он подчеркнул, что на высшем уровне было решено уделить внимание вопросам сотрудничества в гуманитарной сфере, поэтому встреча прошла с участием отраслевых министров, курирующих, спорт, образование и культуру.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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