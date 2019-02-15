Обзор важнейших событий 15 февраля 2019 года

Минск, 15 февраля. В суде над главным редактором tut.by Мариной Золотовой стали известны причины, по которым ей было отказано в прекращении уголовного преследования. Гособвинитель Юлия Харчейкина зачитала ответ Следственного комитета, из которого следует, что Золотовой отказано в прекращении уголовного преследования в связи с непризнанием ею вины и "противодействием расследованию". В чем именно выразилось противодействие расследованию, гособвинитель не уточнила. На заседании суда также выяснилось, что редактору tut.by Галине Уласик в Следственном комитете предлагали сказать, что заходы на сайт БелТА она совершала по указанию Золотовой. "Там на допросе мне было сказано, что я должна показать, что совершала заходы на БелТА с ведома и по прямому указанию Золотовой, — сообщила Уласик. — Когда я отказалась, мне сказали, что раз я не сотрудничаю со следствием, то я уже не свидетель, а обвиняемая, — и отвезли в ИВС".

Александр Лукашенко не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за встречи с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Белорусская сторона готовила визит Лукашенко в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, однако "буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки". "В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным, — отметил Глаз. — Беларусь на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик".

Вопросы суверенитета России и Беларуси на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждались. Об этом Александр Лукашенко заявил журналистам в Сочи, где проходят его встречи с российским коллегой. "Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это икона, это святое, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Нет у нас проблемы суверенитета (в отношениях двух стран). Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы". "Я не о независимости говорю. Для меня независимость — это понятие относительное. Ни одно государство — примером тому является Китай — они никогда не разговаривают о суверенитете", — отметил белорусский руководитель. Он также сообщил, что тема налогового маневра во время встреч с Владимиром Путиным в Сочи не обсуждалась. "Мы даже слово не промолвили за эти три дня", — сказал Лукашенко.

Минский городской суд приговорил бывшего директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. После вынесения приговора Белецкого взяли под стражу в зале суда. Согласно приговору, у Белецкого будут конфискованы наличными 354 тыс. 600 долларов, 65 тыс. евро, а также более 120 тыс. долларов на счетах в различных банках. Кроме того, суд вынес определение конфисковать дом Белецкого в Ратомке, квартиру в Минске, автомобиль "БМВ", гараж, машино-место в Минске. Бывший директор РНПЦ признан виновным в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение, согласно ч. 3 ст. 430 УК.

Суд Центрального района Минска приговорил бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака к семи с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима, конфискации всего имущества и лишению права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Процесс по делу Стрижака начался 10 января. Обвинение, которое представлял прокурор Максим Чуприс, запрашивало для Стрижака наказание, к которому его в итоге приговорили. Действия Стрижака квалифицированы по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Правительство в 2019 году намерено провести диагностику финансового состояния крупнейших государственных предприятий, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на заседании коллегии Министерства экономики. Он отметил, что в последнее время слышит от руководителей предприятий "некие заклинания". "Сначала было: у нас высокие ставки по кредитам, если они снизятся, мы будем успешными. Ставки снизились, к сожалению, это не всем помогло. Следующее — равные условия с РФ: как только у нас будет цена на газ и на электроэнергию такая же, как в России, мы просто "рванем". Наши экспертные оценки говорят, что, если некоторые предприятия вообще освободить от оплаты энергоносителей, им это не поможет по причине невостребованности их продукции. Мне кажется, нам надо перестать искать оправдания во внешних причинах, а посмотреть на себя. Очень много проблем в нас самих. Наши проваленные инвестпроекты никоим образом не зависели ни от России, ни от Евросоюза, причины именно в нас", — подчеркнул Турчин.