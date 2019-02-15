Мясникович призвал белорусов Подляшья работать "на благо многомиллионного белорусского народа"

Минск, 15 февраля. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 14 февраля во время визита в Польшу посетил Белосток и встретился с представителями белорусской диаспоры.

"Мы заинтересованы в участии белорусов Подляшья в конструктивной, созидательной работе на благо многомиллионного белорусского народа. Ваша помощь очень полезна. Беларусь со своей стороны будет помогать белорусам Польши в сохранении и развитии традиций, культуры, языка", — цитирует Мясниковича пресс-служба верхней палаты.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество белорусского государства с белорусами зарубежья получило новый импульс: принят соответствующий закон, действует консультативный совет при Министерстве иностранных дел, в Национальном собрании создана рабочая группа по делам белорусов зарубежья.

"Белорусов за рубежом — около 3 млн, в Польше — 48 тысяч, по данным последней переписи. Мы в Беларуси очень благодарны за то, что вы здесь организуете замечательные мероприятия, которые стали широко известными и популярными", — сказал Мясникович.

"В Беларуси и Польше могут быть разные взгляды, но я убежден, что нам нужно сосредоточиться на главном, на том, что нас объединяет, — подчеркнул он. — Современная Беларусь — стабильная, мирная европейская страна. Мы последовательно строим государство для народа, стараемся вносить свой посильный вклад в региональную безопасность. Мы сегодня создаем IT-страну, занимаем высокие места в различных мировых рейтингах, гордимся своими всемирно известными промышленными брендами, белорусскими победителями Олимпийских игр и международных конкурсов красоты".

По информации пресс-службы, Мясникович также встретился с руководством Белостокского воеводства. Обсуждались трансграничные проекты, которые реализуются с гродненскими и брестскими партнерами. Особое внимание уделено проектам по защите окружающей среды, противопожарным мероприятиям, вопросам Беловежской пущи.

Мясникович также посетил деревню Залешаны, где похоронены белорусы, погибшие в 1946 году от рук польских военных преступников. "Председатель Совета Республики отметил, что разрушительные войны и конфликты прошлого века научили белорусов делать все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие, развивать диалог и взаимодействие, не допускать конфронтации", — сообщает пресс-служба.