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Дата распечатки: 15.02.2019 13:42
 
15.02.2019 12:31 Политика, Беларусь — Евросоюз, Безопасность

МИД: Лукашенко не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за встречи с Путиным

Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности из-за встречи с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Как говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства, белорусская сторона готовила визит Лукашенко в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, однако "буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки".

"В связи с необходимостью решения важных вопросов белорусско-российских отношений в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне президента Республики Беларусь не представилось возможным, — отметил Глаз. — Беларусь на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности представит посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко. В мероприятии также примет участие председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик".

Пресс-секретарь уточнил, что организаторы конференции предложили Лукашенко принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему "Отношения Восток — Запад" совместно с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Украины Петром Порошенко, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Мы благодарны организаторам Мюнхенской конференции по безопасности и лично ее председателю послу Вольфгангу Ишингеру за приглашение в адрес президента Республики Беларусь и предоставленную ценную возможность принять участие на высшем уровне в этом знаковом международном мероприятии в сфере безопасности. Надеемся на продолжение успешного и конструктивного взаимодействия с руководством Мюнхенской конференции", — подчеркнул представитель МИД.

55-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 15 по 17 февраля.

В ноябре 2018 года в Минске состоялась встреча основной группы Мюнхенской конференции.

Алексей Александров, БелаПАН.

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