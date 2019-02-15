Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/02/15/media_bat-ars/
Дата распечатки: 15.02.2019 09:11
 
15.02.2019 08:12 Фото

Матч Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал"

    Посмотреть Посмотреть

14 февраля на "Борисов-Арене" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ выиграл у "Арсенала" со счетом 1:0.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 15 Февраль 2019, 09:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск