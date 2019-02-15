15.02.2019 08:12 Фото
Матч Лиги Европы БАТЭ — "Арсенал"
14 февраля на "Борисов-Арене" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ выиграл у "Арсенала" со счетом 1:0.
14 февраля на "Борисов-Арене" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ выиграл у "Арсенала" со счетом 1:0.
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