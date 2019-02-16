Замглавы МИД Евдоченко призвал страны ВТО поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в организации

Минск, 16 февраля. 15 февраля в Женеве состоялось 11-ое официальное заседание Рабочей группы Всемирной торговой организации (ВТО) по присоединению Республики Беларусь. Делегацию Беларуси, в которую вошли представители и эксперты ряда государственных органов, возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщает пресс-служба МИД.

Глава белорусской делегации информировал участников о развитии белорусской экономики, продвижении по пути вступления в ВТО, результатах, которые были достигнуты с даты предыдущего заседания в мае 2018 года, а также о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынки с четырьмя членами ВТО. Евдоченко призвал страны Организации поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в ВТО, которое могло бы состояться в ходе 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 года.

В заседании приняли участие представители около 70 стран-членов ВТО. "Представители Австралии, Аргентины, Армении, Бразилии, Вьетнама, ЕС, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, России, США, Турции, Украины, Швейцарии и ряда других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО и выразили готовность к активной совместной работе с Беларусью в 2019 году с целью скорейшего завершения переговорного процесса", — говорится в сообщении МИД.

В ходе заседания состоялось обсуждение представленной редакции проекта доклада Рабочей группы по ряду разделов. Белорусская делегация предоставила ответы на все поступившие вопросы. Следующее официальное заседание Рабочей группы планируется провести до конца лета 2019 года.

Беларусь ведет работу над вступлением в ВТО с 1993 года. Сейчас в организацию входят 164 государства, 22 работают над вступлением.