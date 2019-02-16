В Минске пьяный пассажир заявил о бомбе на станции метро "Малиновка"

Минск, 16 февраля. В Минске 15 февраля в 23.23 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что пассажир метро заложил бомбу. На место происшествия были направлены сотрудники милиции и военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 5448, сообщает Министерство внутренних дел.

Правоохранители установили, что на конечной станции "Малиновка" пьяный минчанин 1985 года рождения отказался покидать вагон поезда и поругался из-за этого с дежурной по приему и отправлению поездов. В ходе конфликта пассажир утверждал, что заложил бомбу в метро, а прибывшим сотрудникам службы безопасности сообщил о наличии взрывного устройства в своем рюкзаке.

При осмотре территории метрополитена и личных вещей задержанного никаких запрещенных предметов, включая оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, обнаружено не было.

Мужчину водворили в ИВС. В его крови обнаружено 1,72 промилле алкоголя. Вскоре действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

По данным МВД, задержанный неоднократно судим за кражу, грабеж, уклонение от уплаты алиментов и отбывания наказания (статьи 205, 206, 174 и 415 УК).