В Гродненской области милиция за два дня выявила несколько мини-заводов по производству самогона

Минск, 16 февраля. За два дня в трех районах Гродненской области милиционеры выявили несколько мини-заводов по производству самогона, сообщает Министерство внутренних дел.

Так, 15 февраля под Волковыском сотрудники районной милиции в хозпостройке деревенского дома обнаружили самогонный аппарат, более тонны браги и три литра самогона.

Через час на хуторе возле Ивье участковый инспектор выявил хранение свыше 1,4 тонны аналогичного сырья, принадлежащего 58-летней хозяйке подворья.

Однако самая крупная находка зафиксирована утром 16 февраля в Вороновском районе. Там милиционеры нашли без малого 5 тонн браги и около 40 литров самогона, принадлежащие 46-летнему местному жителю.

По информации МВД, по всем фактам проводят проверки. Нелегальное производство ликвидировано, полуфабрикат уничтожен.