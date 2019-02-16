В Мозыре на Припяти унесло баржу-бар с людьми

Минск, 16 февраля. Оторвавшуюся от берега Припяти баржу-бар с людьми на борту спасли утром 16 февраля работники МЧС в парке Победы в Мозыре.

Как сообщает МЧС, по прибытии спасателей к месту вызова выяснилось, что на расстоянии около 15 метров от берега находится баржа-кафе, один из двух удерживающих тросов которой оборван. На барже три человека: официант 1999 года рождения и двое мужчин 1996 года рождения.

Работники МЧС эвакуировали мужчин на берег при помощи спасательной доски и веревки и передали для осмотра медикам.

Спасатели закрепили баржу и пришвартовали ее к берегу. Пострадавших нет.