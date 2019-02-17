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Дата распечатки: 17.02.2019 14:27
 
17.02.2019 13:10 Общество

Во время ночного пожара в Бешенковичском районе погибли два человека

Минск, 17 февраля. Во время ночного пожара в частном жилом доме в деревне Дуброво Бешенковичского района погибли два человека, сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС. Сообщение о возгорании поступило спасателям 17 февраля в 00.09.

В результате пожара погибли неработающий хозяин дома 1958 года рождения и находившийся в гостях механизатор местного предприятия "ПлиссыАгро" 1990 года рождения. В доме повреждены стены, имущество.

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома.

БелаПАН.

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