Посол Беларуси обсудил с министром инфраструктуры Украины проблемные вопросы при выполнении белорусскими специалистами работ в этой стране

Минск, 18 апреля. Проблемные вопросы, возникающие при выполнении белорусскими специалистами работ в Украине, обсуждались на встрече посла Беларуси Игоря Сокола с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась 17 апреля в рамках рабочей поездки Сокола в Киевскую область.

Во встрече приняли участие руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак и директор белорусско-украинской компании ООО "Белавтодор-Украина" Юрий Настенко.

"Обсуждены ход дорожно-строительных работ, проблемные вопросы, возникающие при выполнении белорусскими специалистами работ в Украине, а также перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", — отмечается в сообщении МИД.

Белорусская компания "Строительно-монтажный трест № 8", которая входит в состав холдинга "Белавтодор", в 2018 году выиграла тендер на строительство и ремонт дорог в Киевской области, в частности на участке автодороги М05 Киев — Одесса.

Как ранее сообщал БелаПАН, в ночь на 22 февраля в районном центре Новый Буг Николаевской области был подожжен асфальтобетонный завод треста № 8. Неизвестные сначала отравили на территории завода собак, затем избили и связали охрану и подожгли основные компоненты производства, сообщил в "Фейсбуке" глава областной госадминистрации Алексей Савченко. По его словам, основной целью злоумышленников было уничтожение завода, чтобы он не смог запуститься с началом строительного сезона. "Они четко знали, что нужно было повредить, чтобы прекратилось производство асфальтобетона, — отметил Савченко. — Похоже, подрядчики, которые годами привыкли наживаться на ремонте дорог, <...> почувствовали реальную конкуренцию и осознали, что недотягивают до показателей качества и цен, предложенных белорусами, прибегли к таким позорным действиям".

В связи с произошедшим посольство Беларуси в Украине в релизе под заголовком "О негативных моментах в белорусско-украинском сотрудничестве в дорожно-строительной сфере" отметило, в последнее время в Украине "участились случаи проявления недобросовестной конкуренции в отношении белорусских организаций, участвующих в модернизации украинской сети автодорог". В частности в СМИ появились публикации со ссылками на обращения ряда народных депутатов Верховной рады Украины в адрес правительства, направленные, по мнению посольства, на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере. В этих обращениях "делается попытка дискредитировать успешную работу холдинга "Белавтодор" на украинском рынке дорожно-строительных услуг".

Ранее более 20 депутатов Верховной рады обратились к премьер-министру страны Владимиру Гройсману с просьбой прекратить выделение бюджетных средств структурам холдинга "Белавтодор" на ремонт дорог. "Официальный Минск неоднократно фактически выражал поддержку российской агрессии и аннексии территории Украины, а на международном уровне в вопросах территориальной целостности Украины, милитаризации Крыма, освобождения политических пленников Кремля занимал четкую прокремлевскую позицию", — отмечали авторы обращения.