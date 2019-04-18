Белорусское правительство и Дубайский международный финансовый центр подписали меморандум о взаимопонимании

Минск, 18 апреля. Меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Дубайским международным финансовым центром (DIFC) подписан 18 апреля в Минске. Подписи под документом поставили первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин и управляющий DIFC Эсса Абдулфаттах Казим.

Говоря о планах по созданию в Беларуси собственного международного финансового центра, Турчин отметил, что это "достаточно сложный проект и вряд ли стоит ожидать масштабного эффекта от его реализации в краткосрочном периоде", сообщает пресс-служба правительства.

"Предстоит большая работа для наших экспертов, чтобы мы вышли на конечный результат и смогли доложить о нем президенту", — подчеркнул первый заместитель премьер-министра. — В белорусской команде, которая сейчас взаимодействует с Дубайским МФЦ, представители как госорганов, так и бизнеса. Мы настроены на серьезную работу и в дальнейшем".

Эсса Абдулфаттах Казим подтвердил готовность содействовать созданию в Беларуси подобного центра. "Для нас очень важно сотрудничество с правительством Беларуси, и важно найти способ, чтобы сделать вашу мечту реальностью и достичь реальных результатов. В этом плане готовы делиться нашим опытом, который накопили в течение пятнадцати лет. Мы абсолютно открыты к сотрудничеству и поддержке", — заключил он.

Как сообщалось, сегодня на встрече с управляющим Дубайским финцентром Александр Лукашенко заявил: "Полагаю, что вы уже знакомы с нашими мечтами: создать нечто подобное вашему центру в Беларуси. И я буду вам весьма признателен, если вы продолжите свою благотворительную деятельность в Беларуси в плане поддержки этого проекта и консультативной помощи нам".

Свободная экономическая зона "Дубайский международный финансовый центр" была создана правительством Дубая в сентябре 2004 года. Основное направление деятельности — финансовая индустрия. В настоящий момент сообщество DIFC насчитывает более 800 компаний, среди которых 6 крупнейших мировых банков, 8 крупнейших международных компаний по управлению активами и 4 крупнейших страховых компании в мире.

Клиентам DIFC предлагается долгосрочный лизинг и коммерческая недвижимость, пользование специализированными информационными и коммуникационными сервисами, услуги независимой юридической системы и арбитражного центра, помощь по техническому управлению, помощь службы обеспечения безопасности, консультационная помощь, помощь по вопросам получения рабочих виз и виз резидентов, водительского удостоверения, алкогольной лицензии и прочих государственных документов.