На завтрашнем послании президента народу и парламенту "будет особенно широко представлена белорусская общественность", но не сможет присутствовать ряд негосударственных СМИ

Минск, 18 апреля. 19 апреля Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.



"На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации", — сообщила пресс-служба президента.

"В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал будет особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ", — отмечается в сообщении.



"В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания в том числе определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано", — подчеркивает пресс-служба.



Выступление Лукашенко будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.

Ожидается, что во время нынешнего послания будет названа дата проведения президентских и парламентских выборов — такое предположение сделала председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина во время видеобрифинга 22 февраля.



Согласно законодательству выборы депутатов Палаты представителей должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президента — не позднее 30 августа 2020-го. "Закон не запрещает совмещать две кампании, — сказала Ермошина, — но у нас сложилась практика, что президентские выборы не совмещаются ни с какой другой кампанией. Какая-то из кампаний будет в этом году, следующая — в 2020 году. Интрига состоит в том, что никто не знает, когда пройдут какие выборы и какие будут первыми. ЦИК не обладает информацией об этом. Тайна будет открыта во время конституционного послания главы государства в апреле".



В прошлом году Александр Лукашенко выступал с посланием 24 апреля, оно длилось 1 час 20 минут.



В этом году в аккредитации на послание впервые отказано ряду негосударственных СМИ, в том числе информационной компании БелаПАН, порталу tut.by, "Европейскому радио для Беларуси", газете "Белорусы и рынок". Как сообщили БелаПАН в пресс-службе Палаты представителей, в пресс-центре не хватит мест из-за большого количества региональной прессы.