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Дата распечатки: 18.04.2019 16:03
 
18.04.2019 15:23 Общество, Политика

Представители Совета Европы и Верховного суда Беларуси обсудили сотрудничество в сфере судебного реформирования

Минск, 18 апреля. "Детализацию взаимного сотрудничества в сфере судебного реформирования" обсудили 17 апреля на встрече в Минске первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович и представители секретариата Совета Европы, сообщает пресс-служба ВС.

Совет Европы представляли менеджеры проекта "Поддержка реформы гражданского правосудия и укрепления судебной системы" Александра Сытник и Наталья Ходакевич, а также проекта "Укрепление права на справедливое судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве Беларуси" Мария Орешкина и Кристина Хохлова.

В пресс-службе суда отметили, что "планомерная реализация совместных проектов в 2019 году будет проходить по наиболее актуальным вопросам в сфере правосудия". "Среди них разработка концептуальных положений по унификации процессуального законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских и экономических дел, и подготовка проекта единого Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, возможность введения в уголовное законодательство понятия "уголовный проступок", дальнейшее совершенствование судебного администрирования, реализация в национальной практике принципа справедливости в судебном разбирательстве, внедрение электронного правосудия и иные вопросы", — говорится в релизе.

В частности, запланированы семинары, конференции, круглые столы, обучающие тренинги для судей по заявленным темам.

Алексей Александров, БелаПАН.

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