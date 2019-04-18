Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/04/18/ru_1001192/
Дата распечатки: 19.04.2019 04:04
 
18.04.2019 20:38 Общество

Учреждены герб и флаг Могилевского района

Минск, 18 апреля. Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 150 "Об официальных геральдических символах", которым учреждены герб и флаг Могилевского района.

Как сообщает пресс-служба президента, герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами — серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг — голубого цвета, в его центре — герб района.

"Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций", — говорится в сообщении.

Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 19 Апрель 2019, 04:04
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск