Минск, 18 апреля. Александр Лукашенко 18 апреля подписал указ № 150 "Об официальных геральдических символах", которым учреждены герб и флаг Могилевского района.

Как сообщает пресс-служба президента, герб Могилевского района представляет собой варяжский щит, пересеченный двумя волнистыми полосами — серебристого и зеленого цветов. В верхнем поле размещена фигура рыцаря с мечом в поднятой руке, а внизу изображены три цветка льна. Флаг — голубого цвета, в его центре — герб района.

"Геральдические символы Могилевского района учреждаются в целях сохранения и развития его исторических традиций", — говорится в сообщении.