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Дата распечатки: 19.04.2019 13:59
 
19.04.2019 12:51 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко: Мы сегодня, возможно, как никто в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза

Минск, 19 апреля. "Мы сегодня, возможно, как никто в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза", — заявил Александр Лукашенко, выступая 19 апреля с посланием народу и Народному собранию.

"Мы стремимся, чтобы одной из опор Беларуси, сопоставимой с Евразийским экономическим союзом, стал Евросоюз. Мы сегодня, возможно, как никто в Европе, заинтересованы в реформе Евросоюза и его укреплении, но не разрушении. Но хочу, чтобы европейцы еще раз услышали нас: для нас одной из ключевых составляющих, фундаментальных прав человека была и остается социально-экономическая сфера, благосостояние народа. Глубоко убежден, что в нестабильном обществе, где зашкаливает бедность и преступность, где разгул террора, базовые права человека не могут быть обеспечены по определению", — подчеркнул Лукашенко. 

Он также отметил высокий стратегический уровень партнерства с Китаем. "На эту тему мы на следующей неделе серьезно поговорим с нашими китайскими партнерами и с моим добрым другом Си Цзиньпином. Беларусь играет важную роль в инициативе Шелкового пути", — отметил Лукашенко. 

По его словам, выстраивается конструктивный диалог с США. "У нас есть отдельные разногласия, но мы готовы искать точки соприкосновения в сферах, которые представляют взаимный интерес", — сказал Лукашенко.  

Он также отметил, что выстраивается сотрудничество со странами Латинской Америки. "Мы активны на Ближнем Востоке, а в последние время — в Азии, Африке, где партнерство с рядом государств приобрело полномасштабный характер", — добавил Лукашенко.  

Вместе с тем, по его словам, "новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создает напряженность политического диалога крупнейших мировых держав — США, Китая, отчасти Индии и России". "Ломаются механизмы глобального сдерживания, а намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности грозит непредсказуемыми последствиями", — заявил Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.

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