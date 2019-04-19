Лукашенко посоветовал белорусам возрождать умирающие деревни вдали от Минска

Минск, 19 апреля. Александр Лукашенко, выступая с посланием народу и парламенту 19 апреля, положительно отозвался о растущем желании белорусов обзавестись собственным частным жильем.

"Большой популярностью у населения пользуется индивидуальное жилье, — сказал он. — Сегодня на него приходится более 40% от общего объема жилищного строительства. И это хорошо, это правильно. Надо сказать, что малоэтажная застройка в наибольшей степени соответствует духу, менталитету и ожиданиям нашего народа, нашей природе и окружающей среде".

Лукашенко убежден, что "жить в своем доме на своей земле — стремление близкое и понятное каждому белорусу", однако он не советует стремиться "под Минском кусок земли ухватить".

"Не будет этого, я запретил это делать, — заявил официальный лидер. — Посмотрите на села! Сколько умирающих деревень, так называемых неперспективных. Идите туда, берите. Там сегодня по полгектара, а можно и гектар земли взять. Это ваше богатство, ваших детей в будущем, потому что Беларусь в самом укромном уголке буквально через пятилетку будет востребована как никогда. Не захотите — половину продадите. Идите и берите, пока еще эти земли мы не распахали вокруг деревень и не зарыли многие деревни, что приходится делать, к сожалению".

"Не стремитесь где-то вот тут под Минском или в радиусе 20 километров [приобрести землю]. Правда, уже сегодня в радиусе 50—70 километров, как мне докладывают, участок трудно найти. И правильно. Ну, в Минске вы и так живете, зачем вам еще за кольцевой дорогой в километре этот дом, зачем? Ну сейчас все не бедные, у каждого автомобиль. В каждой семье фактически автомобиль. Возьмите эту деревню, возродите ее, как многие делают. Хотя бы свою, где вы родились. Это ваше будущее. Поверьте, это мой вам совет", — сказал он.

Лукашенко поручил правительству обстоятельно и безотлагательно "проработать вопрос с банками по поводу развития городов-спутников". "Нужно пересмотреть программы развития их, создать условия, стимулирующие усадебную застройку. Это надо сделать вместе с облисполкомами, Минским горисполкомам и внести соответствующее при необходимости предложение", — заявил глава государства.