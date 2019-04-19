Лукашенко: Нашу систему образования ни в коем случае нельзя ломать

Минск, 19 апреля. Белорусскую систему образования ни в коем случае нельзя ломать, заявил Александр Лукашенко 19 апреля, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

По его словам, систему образования, как школьную, так и вузовскую, нужно постоянно совершенствовать и развивать, опираясь на современные тенденции. "Но ни в коем случае не ломать, а двигать от меньшего к большему, от простого к сложному. Это мое неизменное требование", — подчеркнул Лукашенко.



Многое всегда будет зависеть от личности педагога и его профессионализма, добавил он. Из года в год белорусские школьники и студенты показывают высокие результаты на различных международных конкурсах и олимпиадах. Растет экспорт образовательных услуг. "К нам за знаниями едут жители 108 стран мира, притом развитых стран, где ВВП на душу населения значительно выше, чем в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Например, из Турции у нас учатся 72 или 75 человек. Президент (Турции. — БелаПАН.) просит: возьмите еще. Огромная страна, империя, 82 миллиона населения, а он увидел в нашем образовании то зерно, которое ему надо. А мы порой говорим: да не то образование, надо его убрать и внедрить некое новое".

Как заявил Лукашенко, традиционное белорусское образование можно "убрать и внедрить", но "роль педагога, семьи в воспитании и образовании как единый процесс никогда не отпадет, всегда будет актуально нашему обществу". "И в этом заслуга системы образования", — добавил он.